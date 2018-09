Nintendo past StreetPass-functie aan

Zodra een gebruiker zijn of haar Nintendo 3DS in de slaapstand zet, is het mogelijk om gegevens uit te wisselen met andere Nintendo 3DS-gebruikers. Zo kan het zijn dat je ineens een Mii-personage van een andere gamer op bezoek krijgt van een persoon die je op straat bent gepasseerd. Dat is erg populair in Japan, maar in de rest van de wereld is de kans veel kleiner dat Nintendo 3DS-bzitters elkaar toevallig tegenkomen.

Middels een firmware-update zal het binnenkort mogelijk zijn om deze informatie uit te wisselen via Wi-Fi hotspots van bijvoorbeeld McDonalds en Starbucks. Dat zijn er 24 duizend in Europa, waardoor de kans veel groter wordt dat Nintendo 3DS-bezitters elkaar tegenkomen. Ze hoeven dan niet langer meer op dezelfde tijd en op dezelfde plaats te zijn. Zodra ze met hun systeem langs een hotspot komen, ontvangen ze automatisch de data van de anderen die daar voor hen zijn geweest. Zo is het mogelijk om in één keer een heleboel StreetPass-data tegelijk te ontvangen.

"De manier waarop je de data ontvangt is veranderd, maar het verrassende en magische gevoel dat je krijgt van het uitwisselen ervan is net zo echt als voorheen," aldus Nintendo. De verandering gaat plaatsvinden rond de herfstperiode van 2013.