OM heeft mogelijke schutter fatale woningroof Berkhout in vizier

Groot kwam vorig jaar op 14 juni om het leven, toen hij in het nabij Hoorn gelegen Berkhout de inbrekers in zijn huis betrapte. Hij raakte zwaargewond en probeerde nog 112 te bellen, maar overleed met de telefoon in zijn hand. De politie legde vrijwel direct een link met een reeks andere gewelddadige overvallen, voornamelijk gepleegd in het noordelijk deel van Noord-Holland en met name op woningen.

Kort na de fatale overval overleed een man bij wie de politie het wapen vond waarmee Groot was omgebracht. Het spoor voerde vervolgens naar de zeven verdachten van wie nu het vermoeden bestaat dat ze samen een roofbende vormden. Maandag maakte het OM al bekend de verdachten gezamenlijk voor de rechter te brengen. Dinsdag voegde de aanklaagster daaraan toe dat ze naast alle beschuldigingen aan hun adres een aanklacht voor deelname aan een criminele organisatie kunnen verwachten.

Het onderzoek naar de groep is ruim een jaar na de dood van Groot nog steeds in volle gang. De recherche stuit in de omgeving van de verdachten op terughoudendheid om verklaringen af te leggen. Het OM zei dat er ook aanwijzingen zijn voor het beïnvloeden van getuigen.

De mannen die dinsdag voorkwamen - Deniz R. (26) uit Obdam, Mark V. (30) uit Opmeer en voormalig Alkmaarder Dut M. (28) - waren volgens de aanklaagster alle drie betrokken bij de overval op Groot. Hun advocaten vroegen vanwege gebrek aan hard bewijs om opheffing van het voorarrest, maar justitie wil alle verdachten achter slot en grendel houden. „Weerloze slachtoffers zijn om het leven gebracht, beschoten, gemarteld en mishandeld. De feiten namen steeds verder in heftigheid toe, zelfs na de dood van Sjaak Groot”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank beslist later over de verzoeken. De vier andere verdachten in de zaak komen op 31 oktober en 8 november voor. De inhoudelijke behandeling is eind volgend jaar.