Baudet verliest kort geding over Holocaustvergelijking

Hij mag op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag of per overtreding de berichten evenmin herplaatsen en mag geen foto’s meer gebruiken waarin hij de holocaust misbruikt voor zijn doel.

Volgens de voorzieningenrechter heeft Baudet zich „onnodig grievend uitgelaten en heeft hij de grenzen overschreden van een robuust publiek debat.” De rechter wees erop dat de uitsluiting van de Joden in de aanloop naar de holocaust tot stand kwamen door een totalitair regime, terwijl de maatregelen tegen ongevaccineerden in Nederland op een democratische manier tot stand zijn gekomen.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtszaal. Artikel gaat verder onder de video.

Gebagatelliseerd

Dat Baudet aanvoerde dat hij geen mensen had willen kwetsen, doet er niet toe, aldus de rechter. „Het lot van Joden wordt bij implicatie gebagatelliseerd. Wat de intentie van Baudet was doet er dan niet toe.”

Dat Thierry Baudet aandacht vraagt voor het uitsluiten van ongevaccineerden, prima. Maar waarom hij het nodig vindt om dat te doen door hun lot te vergelijken met dat van de Joden? „Ik snap niet waarom hij dit nodig heeft om zijn gelijk te halen”, zei eerder een geëmotioneerde Amsterdammer Rudie Cortissos (82) woensdag in de rechtbank van Amsterdam.

Het kort geding tegen Baudet was aangespannen door het Centraal Joods Overleg, het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier overlevenden van de holocaust. Zij willen dat Baudet stopt met het trekken van die voor hun pijnlijke vergelijking, die ook steeds een lawine van antisemitische uitlatingen van Baudetfans tot gevolg heeft.

Tegen de rechter zei de Forumleider dat hij „een gevaarlijke ontwikkeling signaleert die hij wel degelijk te vergelijken vindt met de aanloop naar de holocaust, toen Joden steeds verder werden uitgesloten van deelname aan het normale leven. Dat uit zich volgens hem alleen al in het taalgebruik. Ongevaccineerden worden weggezet als ’wappies’ en tot zondebok gemaakt en er wordt gesproken over een ’epidemie der ongevaccineerden.” Baudet: „Het is onze plicht om dat soort signalen tijdig te herkennen. Ik sta voor mijn woorden.”

Mank

„De vergelijking door Baudet is bedoeld als alarmklok zowel voor gevaccineerden als voor ongevaccineerden en bedoeld om ze te laten nadenken”, zei zijn advocaat Gerard Spong. Maar wat de rechter betreft luidde Baudet die alarmklok te hard. De vergelijking met de massamoord op 6 miljoen Joden gaat mank, aldus de rechter. „Joden werden gedood om wie ze waren, ze hadden geen keus. Dat is niet te vergelijken met mensen die er zelf voor kiezen om zich niet te laten vaccineren.”

Voor Rudy Cortissos, Rob Moscou (79) en het echtpaar Mattie en Myrna Tugendhaft-Reens rijten de uitlatingen van Baudet vooral oude wonden open die nooit zijn geheeld. De oorlog beheerst nog steeds hun leven, zei Mattie Tugendhaft. Zijn vrouw Myrna heeft moeten toezien hoe haar moeder werd gedood en met honderden anderen in een gat werd gegooid. „Steeds als Baudet weer zo’n vergelijking trekt slapen we ’s nachts niet. Dan zeggen we tegen elkaar: ’Moet dit nou echt zo doorgaan?’” De uitspraak van de voorzieningenrechter werd met grote opluchting aangehoord.

Thierry Baudet bij het verlaten van de zaal: „Op naar het hoger beroep.”