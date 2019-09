’MH17-verdachte uitgeruild met Russen’

Persbureau AFP meldt dat MH17-verdachte Vladimir Tsemach door Oekraïne aan Rusland wordt overgedragen. Hij werd eerder deze week vrijgelaten door de Oekraïense autoriteiten. Nederland drong er daarna op aan hem niet over te dragen aan Rusland. Nederland wil Tsemach verhoren over zijn rol bij het neerschieten van de MH17. Als hij wordt overgedragen aan Rusland, is Nederland bang dat hij niet meer verhoord kan worden.

Rusland zet 24 Oekraïense bemanningsleden van een schip op het vliegtuig naar Kiev. Dat zegt hun advocaat. Zij werden in november opgepakt door Rusland. Hun schip zou volgens de Russen illegaal de Russische wateren zijn binnengevaren bij de Straat van Kertsj.

Volgens de advocaat van de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov wordt hij ook overgedragen door Rusland. De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij kreeg een celstraf van twintig jaar na een veroordeling voor terrorisme.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische collega Vladimir Poetin bespraken de gevangenenruil eerder dit jaar. Ze proberen zo de band tussen beide landen te verbeteren.