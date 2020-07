Wilders: ’Pure heksenjacht, ik wil niet alle Marokkanen het land uit hebben’

Dat zei hij op de laatste dag van zijn zaak bij het gerechtshof in het extra beveiligde justitieel complex op Schiphol. Het hof doet 4 september uitspraak.

De politicus zei verder: „Nog nooit ben ik, behalve hier, een racist genoemd. Voorzitter, leden van het hof, ik zou ook haat hebben gezaaid tegen Marokkanen, mijn toehoorders hebben opgehitst, de goede naam van Marokkanen hebben aangetast. Wie verzint zo iets? Wat heb ik nou eigenlijk gezegd?”

Wilders vindt zichzelf ernstig beknot in zijn vrijheid. „Als gekozen politicus moet ik kunnen zeggen dat Marokkanen zo’n beetje in alle statistieken oververtegenwoordigd zijn. Dit is mijn laatste woord maar ik zal nooit zwijgen. Ik ben de knip voor de neus niet waard als ik zwijg over het Marokkanenprobleem.”

’ik verafschuw discriminatie ’

Hij vervolgt: „ik haat niemand, ik verafschuw discriminatie. Ik heb geen hekel aan alle Marokkanen noch wil ik alle Marokkanen het land uit hebben Maar we hebben wel een levensgroot probleem met Marokkanen en de Islam.”

Wilders vroeg het hof om vrijspraak. „Ik heb niets verkeerd gezegd. Laat het debat waar het thuishoort, in het parlement”.

Het proces sleept zich al jaren voort. De PVV’er staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een bijeenkomst in maart van dat jaar stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder „Minder! Minder!” als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het Openbaar Ministerie aan tot haat.