Paus spreekt urbi et orbi uit in bijna lege Sint-Pieter

Normaal zijn tienduizenden belangstellenden aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek, maar door de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan zijn het Sint Pietersplein en de kerk uitgestorven. De paus gaf eind maart voor een verlaten Sint-Pietersplein al een buitengewone zegening urbi et orbi om de mensen op te roepen tot meer saamhorigheid in de coronacrisis. Hij sprak over een diepe duisternis die alles verlamt.

Een leeg Sint-Pietersplein Ⓒ Screenshot

Urbi et orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste zegen van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Ook in het Vaticaan is het virus opgedoken bij acht mensen. Twee zijn er inmiddels genezen.