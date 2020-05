Oppassen voor superzon in Pinksterweekend

Het is vooral oppassen volgens van Dijk vanwege de extra tijd die we in het Pinksterweekeind hebben om naar buiten te gaan. ,,Daar hebben we allemaal wel zin in. Maar doe dat vooral verstandig, dus niet tussen 12 en 15 uur.”

Even krachtig als zomerzon

Hij vervolgt: ,,Wat de meeste mensen niet weten, is dat de zon in het voorjaar even hoog staat als in de zomer. Dus als de lucht erg blauw en schoon is, kan de voorjaarszon net zo krachtig zijn als het zomerzonnetje. Toevallig komt er de afgelopen tijd veel erg droge en stofvrije lucht vanaf de Noordpool. Dat maakt het blauwer dan voorgaande jaren. Er is minder uitstoot van fabrieken en auto’s; dat levert ook een bijdrage aan die blauwe lucht, maar slechts een klein beetje.”

Zonkracht 6 voor het Pinksterweekeind is hoog, legt Van Dijk uit: ,,In ons land wordt in de zomer bij ons meestal als hoogste waarde zonkracht 7 aangetipt, dus dan snap je wel dat verbranding op de loer ligt. Overigens al vanaf zaterdag.”

Elke twee uur insmeren

Het voorkomen van verbranding kan door met bedekte bekleding naar buiten te gaan. ,,Ook armen en benen. Draag een zonnebril met uv-reflecterende factor en smeer jezelf om de twee uur in met een zonnebrandcrème (factor 30 en uva-filter). Let vooral op de kinderen, hun huid is het gevoeligst; de schade die je oploopt draag je de rest met je leven met je mee.”

Jaarlijks wordt bij 70.000 Nederlanders huidkanker geconstateerd en ook de gezondheid van ogen staat op het spel. Het RIVM geeft via het Zonkrachtactieplan in afstemming met 15 betrokken non-profit organisaties waarschuwingen als de partijen dit noodzakelijk achten.