Ibn Ghaldoun hoopt dat alles boven water is

Uit de kluis op zijn school zijn 2 vmbo-, 10 havo- en 12 vwo-examens gestolen. Van het vwo-examen Frans werd tijdens de examenperiode al bekend dat het uit de kluis ontvreemd was. Daarom werd dat examen voor alle vwo-leerlingen in heel Nederland een dag later afgenomen. Dat nog 23 andere examens werden gestolen, bleek pas woensdag. Die zijn allemaal ongeldig verklaard voor leerlingen van de Rotterdamse school. Zij moeten het dus opnieuw maken. ,,Het klinkt misschien vreemd, maar ik ben blij dat het alleen voor mijn school ongeldig verklaard is. De gevolgen zouden niet te overzien zien als iedereen opnieuw examen moest doen.’’

De grote vraag die nu nog staat is: hoe kon niemand in de gaten hebben dat er zo veel examens gestolen zijn. ,,Dat willen wij ook heel graag weten’’, zegt Tonca. ,,Alle voorgeschreven procedures zijn gevolgd, twee medewerkers gaan samen de kluis in, de gesealde pakketten met examens worden vlak voor het begint aan de leerlingen getoond. Niemand heeft iets vreemds of geks gezien.’’ De bestuursvoorzitter hoopt dat er snel duidelijkheid is over wat er is gebeurd in die kluis van de school. Duidelijk is inmiddels wel al dat de verdachten via het dakraam in de afgesloten kamer terechtkwamen.

Over de toekomst en reputatie van de Ibn Ghaldoun-school denkt Tonca nog niet na. ,,Dat is van latere zorg. Het belangrijkste is nu dat we de leerlingen goed begeleiden, zowel de leerlingen die eindexamen doen als de leerlingen die momenteel druk bezig zijn met of ze overgaan of niet.