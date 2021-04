Zoekgebied Sumanta Bansi nu bestempeld als plaats delict, deel van een schep gevonden

SCHARWOUDE - Het gebied in Scharwoude waar de politie maandagochtend is begonnen met een grootscheepse zoektocht naar het lichaam van de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi, is nu bestempeld als plaats delict. Het recreatiegebied werd rond 12 uur plotseling afgesloten na de vondst van een groot plat metalen voorwerp in het water, volgens de politie is dit een onderdeel van een schep. De politie heeft aangegeven het gebied „niet zomaar af te zetten als plaats delict”. Of de vondst in het water de reden is, wil de politie niet zeggen.