Zoektocht naar lichaam verdwenen Sumanta Bansi

De politie is aanwezig met honden, boten en specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Er wordt gezocht in het water en op land van het recreatiegebied De Hulk aan de IJsselmeerdijk. Vorige week richtte de familie van Sumanta een noodkreet aan het Openbaar Ministerie in De Telegraaf. De nabestaanden drongen aan op een nieuwe zoektocht.

Ⓒ Michel van Bergen

Sumanta verdween in februari 2018. Ze woonde bij de familie B. in Hoorn en raakte zwanger van de getrouwde bewoner Manodj B. Ze wilde het kind niet weg laten halen. Vier leden van de familie worden verdacht van moord op de studente. Eén van hen. Manodj B., zit nog vast. Politie en OM vermoeden dat ze om de eer van de familie te redden, Sumanta hebben vermoord.

Manodj B. heeft in afgeluisterde gesprekken al min of meer een bekentenis afgelegd. Hij zei dat hij haar ’gewoon had vermoord’ en ’dwars door haar hart heeft gestoken’. De recherche houdt er rekening mee dat B. en een ander familield met zuur hebben geprobeerd lichaamsresten weg te werken. Dat is gebleken uit observaties en afgeluisterde gesprekken.

Manodj B. beroept zich sinds februari op zijn zwijgrecht. Dat een compleet gezin betrokken zou zijn bij een moord, is erg bijzonder.

