Actievoerders opgepakt bij NAVO en TNO

No Border Camp stelt dat ongeveer tachtig mensen deelnemen aan de actie. Ⓒ Regio15.nl

DEN HAAG - Op een terrein van de NAVO en TNO in Den Haag zijn zondag verschillende actievoerders opgepakt. Twee vrouwen en vier mannen zijn zondagochtend vroeg aangehouden. Zij waren over het hek geklommen en op het terrein gekomen, terwijl ze daar niet mochten komen, meldt een woordvoerder van de marechaussee. Volgens een politiewoordvoerder worden rond het middaguur nog eens elf mensen aangehouden die via de achterkant op het dak van TNO zijn geklommen.