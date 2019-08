Actievoerders van dak TNO gehaald

De elf worden ook verdacht van vernielingen. Wat er precies zou zijn vernield, weet een woordvoerder van de marechaussee niet. Het terrein staat onder toezicht van Defensie.

De arrestanten maken deel uit van No Border Camp, een groep internationale asielactivisten, meldt deze organisatie zelf. No Border Camp meldt actie te voeren tegen de NAVO en TNO omdat die betrokken zouden zijn bij „het militariseren van grenzen en het bijdragen aan redenen waarom mensen moeten vluchten.”

No Border Camp stelt dat ongeveer tachtig mensen deelnemen aan de actie, de politie Den Haag zegt zo’n twintig tot dertig activisten te tellen voor de hekken van TNO en de NAVO aan de Oude Waalsdorperweg.

„We houden het in de gaten en kijken hoe het gaat”, zegt de politiewoordvoerder.

Neergestreken in tuin gekraakte villa

De linkse activisten van het No Border Camp streken afgelopen donderdag neer in de tuin van een kapitale gekraakte villa in Wassenaar-Zuid. De plaatselijke VVD kreeg naar eigen zeggen veel telefoontjes van omwonenden die helemaal geen trek hadden in het evenement in de tuin van Huize Ivicke. Dat staat al jaren te verkrotten, omdat de eigenaar er ogenschijnlijk niks mee doet. Sinds 2018 is het gekraakt, en die krakers nodigden het No Border Camp uit.

VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren zag in de situatie een goede vuurdoop voor burgemeester Leendert de Lange, die net twee weken geleden de ambtsketting kreeg omgehangen. „Het waren eerst slechts een paar krakers, nu gaat het om honderden mensen. Een mooie klus. Er moet nu echt iets gebeuren.”

’Buren ingelicht’

De gemeente greep echter niet in, en de organisatie was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Op het terrein met onder meer spandoeken van de extreem-linkse AFA en een tent van het veelbesproken krakerscollectief We Are Here vertelden woordvoerders dat buren waren ingelicht en ook de gemeente op de hoogte was gesteld van de manifestatie.

Volgens de woordvoerders zou dit weekend vooral worden gesproken over hoe er animo moet worden gecreëerd voor reddingsacties op de Middellandse Zee, hoe wapenhandel moet worden aangepakt en hoe Nederland warm kan worden gemaakt voor het opnemen van meer vluchtelingen. Nu blijkt echter dat er vanaf vrijdag actief actie is gevoerd. Zo betoogden de activisten tegen uitzendbureau OTTO in Den Haag en werd er een lawaaidemonstratie gehouden bij Rotterdam/The Hague Airport. Zondag waren dus de NAVO en TNO aan de beurt.