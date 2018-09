'Syrische rebellen doden inwoners dorp'

Op videobeelden, vermoedelijk van de aanval, is te zien dat strijders hun wapens afvuren in de straten. De sjiieten vormen een minderheid in het dorp. De meeste doden zouden militieleden zijn die aan de kant van de Syrische president Bashar al-Assad stonden.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) maakte woensdag melding van de aanval, die dinsdag plaatsvond. De activisten zijn tegenstanders van Assad, maar melden oorlogsmisdaden van beide partijen.

De aanval van de voornamelijk soennitische rebellen is waarschijnlijk een wraakactie voor een aanval van dorpelingen op een post van de rebellen, zo vermoedt SOHR. Sjiitische inwoners die de aanval hebben overleefd, zouden op de vlucht zijn geslagen.

Veel van de rebellen van de aanval op Hatla zouden horen bij het aan al-Qaeda gelieerde Nusra Front. „Dit gebied is soennitisch”, riep een van de opstandelingen op videobeelden. In de video wordt gemeld dat de strijders spandoeken aan de huizen van „afvalligen” hebben gehangen met de tekst „Er is maar een God en dat is God”.

Het 2 jaar oude conflict in Syrië wordt steeds sektarischer van aard. Vorige week hielpen strijders van de sjiitische Hezbollah-beweging uit Libanon het door alawieten gedomineerde bewind in Syrië bij de herovering van Qusair. Het alawisme heeft zijn wortels in de sjiitische islam.

Een helikopter van het Syrische bewind zou raketten hebben afgevuurd op de Noord-Libanese grensplaats Arsal, zo meldde de BBC woensdag. Arsal telt hoofdzakelijk soennitische inwoners. Ook zitten hier ongeveer 27.000 Syrische vluchtelingen. Volgens Libanese veiligheidsfunctionarissen heeft een raket het centrum getroffen. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt.