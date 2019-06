Drugshol van een half miljard opgerold

De destructieve drug is vooral populair in de Verenigde Staten. Ⓒ Politie

Rotterdam - De politie heeft in Rotterdam een crystal meth-vangst gedaan van ’El Chapo-achtige’ hoeveelheden. De extreem verslavende drugs kon worden onderschept dankzij oplettende rechercheurs, die het opviel dat de binnenmaat van een bedrijfspand in de havenstad beduidend kleiner was dan de buitenmaat.