Kleurrijke mix en match hoedjes

Dames met hoedjes poseren voor een foto in de Ridderzaal op Prinsjesdag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Op ’hoedjesdag’ wordt flink uitgepakt zowel met kleding als met de, al dan niet bijpassende, hoedjes. De eerste indruk is dat het geheel vooral kleurrijk en divers is vandaag en dat er flink is uitgepakt. Sommige dames kiezen voor ton-sur-ton, dus kleding en hoed in dezelfde tint, waar anderen juist weer kiezen voor contrast met diverse andere verschillende kleuren.