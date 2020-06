Paraglider stort neer in Gelders weiland

Het slachtoffer wist de klap niet te overleven; verder is over de toedracht nog weinig bekend. De dienst Luchtvaart van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de crash.

De plek van het ongeval aan de Greffelkampseweg wordt afgeschermd door hulpdiensten. Hier en daar staan mensen van een afstandje te kijken. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Schermvliegen

Paragliding wordt ook wel ’schermvliegen’ genoemd. Het is vergelijkbaar met parachute springen, al draait het bij paragliding erom zolang mogelijk in de lucht te blijven zweven.

Motorrijder omgekomen in Zeeland

Ook een motorrijder is dinsdagavond omgekomen. Op de N256 bij Kats (Zeeland) kwam het slachtoffer om door een aanrijding. Het slachtoffer botste hard met een andere weggebruiker, aldus de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Door het ongeluk moesten andere weggebruikers uitwijken. Daardoor kwam een vrachtwagen even scheef op de weg te staan. De N256 blijft voorlopig afgesloten voor verkeer.