Dan Smith, zoon van een slaaf, hielp Amerika te veranderen

Door Jan Postma

Dan Smith Ⓒ Telegraaf

Washington - De tijd dat in Amerika slaven werden gehouden lijkt ver weg. Maar voor Dan Smith is het heel dichtbij. Als kind hoorde hij de verhalen van zijn vader die werd geboren als bezit van een plantagehouder in Virginia. Tijdens Smiths leven vocht de burgerrechtenbeweging voor de rechten van zwarte Amerikanen. Smith stond steeds vooraan. Zijn levensverhaal klinkt als een film. „Een vriend noemt me wel eens grappend de zwarte Forrest Gump”