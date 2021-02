Buitenland

Politie legt orgie stil wegens overtreding van avondklok

De Franse politie heeft vrijdagavond een orgie in Collégien (in het departement Seine-et-Marne) stilgelegd. In totaal werden 81 deelnemers beboet voor het niet respecteren van de avondklok, drie van hen werden opgepakt en ondervraagd.