Wagner-huurlingenleger hijst vlag Strijd Bachmoet gaat door ondanks Russische claim ’juridische’ overwinning

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Oekraïense troepen beschieten – op 2 april – Russische stellingen nabij Bachmoet. Ⓒ Foto ANP/HH

Kiev - Een opmerkelijke uitspraak van Jevgeni Prigozjin, baas van het Wagner-huurlingenleger: „juridisch gezien” is Bachmoet in Russische handen. Het bewijs: de Russische driekleur die naast een vlag van Wagner boven het stadhuis van Bachmoet zou wapperen. Maar wat is deze claim waard in een stad waar straat voor straat wordt gevochten?