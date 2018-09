OM wil heropening zaak dubbele moord Bonaire

Hij is al langer overtuigd van de onschuld van de twee mannen. Een van hen kreeg 8 jaar celstraf en is inmiddels weer vrij, de ander zit een straf van 24 jaar uit. Een derde dader kreeg 18 jaar celstraf. De moorden op twee broers werden gepleegd in 2005. Justitie ging destijds uit van een afrekening in het drugsmilieu.

De derde dader verklaarde dat ze met z'n drieën de broers naar een afgelegen plek lokten en ze daar doodschoten. De twee mannen die Knoops bijstaat, ontkennen iedere betrokkenheid. Ze hebben volgens de advocaat een sluitend alibi. Een van hen zou achter de pc hebben gezeten, wat zou blijken uit inloggegevens. De ander was op dat moment in Kralendijk, terwijl de moorden aan de andere kant van het eiland werden gepleegd. Telefoongegevens zouden dat bevestigen.

„Een kritische beschouwing van alle bewijsmiddelen die voorhanden zijn, moet ook volgens het OM tot de conclusie leiden dat de veroordelende vonnissen niet in stand kunnen blijven”, zei de procureur-generaal van het OM bij de behandeling voor het hof.