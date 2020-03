Moeder en kinderen vastgebonden door overvallers met knuppel

Het drietal nam meerdere spullen mee en is na de rooftocht weggerend in de richting van de plaatselijke Action. „Ze waren compleet in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen”, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. De politie is een klopjacht naar de ogenschijnlijk jonge verdachten gestart en roept getuigen op zich te melden.

De kassa van een Albert Heijn in Vlaardingen werd maandag nog gestolen. Eerder dit weekend werd ook een Jumbo in de Zuid-Hollandse plaats overvallen.

In de stad Groningen werd dinsdagavond een Spar overvallen.