Tom overleefde aanval van stalker, maar ’zijn’ Mieke (21) kwam om: ’Had liever haar plek in die kist genomen’

Strafproces tegen Quincy Promes start op 21 oktober

De rechtbank in Amsterdam begint op 21 oktober met het strafproces tegen voetballer Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 30-jarige speler van Spartak Moskou van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. He...