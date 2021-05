Paard van Sinterklaas overleden

„Het is een groot verlies”, vertelt Mentors baasje Arjen de Jong aan NH Nieuws. „Hij was vijftien jaar met ons en dan bouw je zo’n hechte band op.” Volgens De Jong was Mentor ’een paard uit duizenden en een en al vertrouwen’.

Mentor speelde ook een rol bij de sinterklaasintocht in Amsterdam en was daarnaast te zien in het Sinterklaasjournaal. Naast de populaire sinterklaasfilms was Mentor ook te zien in Ahoy, televisiereclames en de bioscoopfilm ’Redbad’.

Pensioen

Mentor ging een paar jaar geleden met pensioen. Ondanks het feit dat Mentor het de laatste tijd al rustiger aandeed en vooral rondjes liep op het terrein van manege Hippisch Centrum Muiderberg, ging de gezondheid van het dier snel achteruit. De Jong heeft daarom besloten het paard in te laten slapen. „Heel vervelend dat je zo’n beslissing moet maken”, aldus De Jong.