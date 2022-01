Verdriet om dood kaartvriendinnen Lies en Joke na crash Alkmaar: ’Het is niet te bevatten’

Binnenland

Twee doden bij botsing in Alkmaarse Vondelstraat, persoon aangehouden

Bij een ernstig verkeersongeval tussen twee auto’s in de Alkmaarse Vondelstraat is woensdagavond een 77-jarige vrouw uit Heiloo om het leven gekomen. Haar bijrijdster, een 84-jarige vrouw uit Heiloo, raakte zwaargewond en overleed later op de dag in het ziekenhuis. Een 24-jarige man uit Alkmaar is a...