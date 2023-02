Ballon boven Latijns-Amerika was ook Chinees

Eerder werd dezelfde reden gegeven voor een Chinese ballon in het luchtruim van de Verenigde Staten. Die ballon, volgens de Amerikanen bedoeld voor spionage, werd zaterdag door een straaljager neergeschoten. Volgens Beijing werd met de onbemande ballon wetenschappelijk onderzoek gedaan, vooral naar het weer.

De ballon boven Latijns-Amerika werd vrijdag waargenomen in het luchtruim van Costa Rica, Colombia en Venezuela. Waar de ballon nu is, is niet bekend. Op de vraag hoe het komt dat China de controle over twee ballonnen heeft verloren, had een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken geen antwoord.

Tekst gaat verder onder de video. Boven de Verenigde Staten vloog eerder ook een ballon van Chinese afkomst. Deze is zondag uit de lucht geschoten.

Volgens de woordvoerder hebben de VS met het neerschieten van de ballon overdreven gereageerd en de banden tussen de landen „ernstig beschadigd.” De Amerikaanse actie wordt „onacceptabel en onverantwoordelijk” genoemd. China meent dat het land het internationaal recht volgt en geen bedreiging vormt voor andere landen. Intussen verzamelen de Amerikaanse autoriteiten de resten van de neergeschoten ballon voor onderzoek.