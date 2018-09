'Te weinig bewijs moord Scheepvaartmuseum'

Justitie heeft vooralsnog te weinig bewijs om een 25-jarige Amsterdammer te verdenken van het doodschieten van een 26-jarige man tijdens een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam eind mei. Het OM verdenkt de man wel nog van betrokkenheid bij de moord dan wel doodslag en wapenbezit. De verdachte is maandag voorgeleid bij de raadkamer, die dinsdag oordeelde dat hij in ieder geval nog 90 dagen blijft vastzitten.