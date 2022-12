Verdachte (42) hacken Forum voor Democratie-app meldt zich bij politie

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De man is inmiddels weer vrij maar blijft nog wel verdachte. Volgens het OM heeft de man „openheid van zaken gegeven.” Hij is niet eerder voor soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking gekomen, zegt het OM.

Advocaat Gerard Spong deed afgelopen maandag namens de politieke partij aangifte van het hacken van de computersystemen van FVD. Hierdoor kreeg de hacker toegang tot de ledenadministratie van de partij.

RTL Nieuws meldde vorige week dat door de hack de persoonlijke gegevens van ruim 92.000 leden en oud-leden op straat kwamen te liggen. Het zou onder meer gaan om persoonlijke gegevens van partijleider Thierry Baudet.

„Wij betreuren ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren en hebben extra veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals kan gebeuren”, schreef de partij eerder.