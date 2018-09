Consument wil niet betalen voor onafhankelijkheid hypotheekadviseur

Begin 2013 werd het provisieverbod ingevoerd, wat inhoudt dat consumenten nu apart moeten betalen voor advies. De adviesprijs mag niet via een provisie in het product verwerkt zijn. Een van de doelen van het provisieverbod is om tussenpersonen meer te laten concurreren. Zo zal een consument op zoek gaan naar het beste advies voor een goede prijs. Dat komt de kwaliteit van financieel advies ten goede, redeneerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de invoering.

Onafhankelijk adviseur populair totdat bedragen bekend worden

Dat blijkt niet helemaal zo te werken. Consumenten kiezen vooral voor het goedkoopste advies en komen dus bij banken uit die voornamelijk over hun eigen producten adviseren. Onderzoeksbureau GfK Nederland vroeg eind 2012 aan consumenten of ze voor hypotheekadvies naar de aanbieder van producten (bank of verzekeraar) of een onafhankelijk tussenpersoon zouden stappen. 46 procent koos voor een onafhankelijk tussenpersoon en slechts 26 procent voor de adviseur van een aanbieder. De rest had geen voorkeur.

Bij het noemen van advieskosten verandert de voorkeur voor onafhankelijk advies. Banken en verzekeraars rekenen doorgaans zo'n 2000 euro voor een compleet hypotheekadvies en onafhankelijke tussenpersonen 3000 euro. Dit verschil van 1000 euro wil slechts één op de vijf neerleggen voor onafhankelijk advies.

Minder hypotheken via onafhankelijk intermediair

Sinds de invoering van het verbod merken adviseurs ook dat mensen steeds vaker bij de bank zelf aankloppen. Werd begin 2012 nog 60 procent van de hypotheken geregeld via onafhankelijke adviseurs, in het eerste kwartaal is dit nog maar 56 procent. Tegelijkertijd stijgt het aantal bij een bank geregelde hypotheken van 38 procent van het totaal naar 41 procent.

