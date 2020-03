Verkeersorganisaties pleiten voor verbod op ’apps als Flitsmeister en Waze’

De organisaties vinden dat het ’van de gekke’ is dat weggebruikers dankzij de apps precies weten waar geflitst wordt. Ze kunnen zo hun snelheid aanpassen. In landen als Duitsland en Slowakije zijn dergelijke apps al verboden. Toch wil de politie in Nederland niets weten van zo’n verbod, meldt het programma. „Het geschetste beeld dat er gevaar op de weg ontstaat doordat mensen hard op de rem gaan staan, herkennen we niet.” De politie vindt het juist goed dat mensen zich beter aan de snelheid houden op plekken waar wordt gecontroleerd. Dat is immers ook het doel van de controles.

Om de apps te verbieden, zou de wet moeten worden aangepast. Minister Grapperhaus zegt dat hij het effect van het verbod in Duitsland in de gaten houdt.

Opvallend genoeg bleken advertenties in het teken van de MONO-campagne, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vorig jaar juist te verschijnen in Waze. Met pop-ups werden automobilisten gemotiveerd zich niet af te laten leiden. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde enthousiast op de ondersteuning van de campagne door Waze.