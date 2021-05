Dilan Yesilgöz (VVD) nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. VVD-Kamerlid Yesilgöz wordt op het ministerie van Economische Zaken als staatssecretaris verantwoordelijk voor de portefeuille Klimaat en Energie. Vanwege de omvang van de portefeuille van Van ’t Wout kiest de VVD ervoor hem door twee mensen te laten vervangen. Blok wordt als minister onder meer verantwoordelijk voor economisch beleid en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij laat de onderwerpen klimaat en energie aan de kersverse staatssecretaris.

Yesilgöz zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Ze was twee jaar in de Kamer woordvoerder op het gebied van klimaat en energie, maar schoof daarna door naar de veiligheidsportefeuille. Bij de laatste verkiezingen stond Yesilgöz op de vijfde plek van de VVD-kandidatenlijst.

Sigrid Kaag

De benoeming van de VVD-politica is het slotstuk van een Haagse stoelendans door het tijdelijke vertrek van Van ’t Wout. Blok stapt over van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Economische Zaken en wordt op zijn oude plek vervangen door D66’er Sigrid Kaag. Zij combineert daar de posten Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Kaag stopt als fractievoorzitter van D66. Dat stokje neemt Rob Jetten van haar over.

Van ’t Wout was pas kort minister van Economische Zaken, hij nam begin dit jaar de post over van Eric Wiebes die na het vallen van het kabinet om de toeslagenaffaire zelf helemaal van het Haagse toneel verdween. Daarvoor was Van ’t Wout al vervanger van Tamara van Ark als staatssecretaris van Sociale Zaken.

Meer burn-outs in Den Haag

De VVD’er ligt er in elk geval drie maanden uit vanwege een burn-out. Van ’t Wout is de laatste tijd niet de eerste die vermoeid afhaakt aan het Binnenhof. Zo viel minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan het begin van de coronacrisis letterlijk om van vermoeidheid.

D66-Kamerlid Rens Raemakers stond een tijdje met een burn-out aan de kant. Ook CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen zitten nu oververmoeid thuis.