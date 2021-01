EMA geeft groen licht voor vaccin AstraZeneca

Binnenland

Positief oordeel van EMA over coronavaccin AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over het coronavaccin dat AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. Daarmee is de weg vrij voor de Europese Commissie om het middel toe te laten. Het is het derde vaccin dat een positief oordeel van de toezichthouder krijgt.