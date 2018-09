Stelling van de dag: 'Een SUV geeft je meer aanzien dan functionaliteit'

Uit de Nationale Auto8daagse enquête, waarvan de resultaten over dit onderwerp morgen in De Telegraaf worden gepresenteerd, blijkt dat SUV rijders een ander profiel hebben dan niet-SUV rijders. Zo hebben zij bijvoorbeeld een hoger inkomen. Waarom - zo vroegen veel respondenten zich af - zou je in een SUV willen rijden? Is het voor het aanzien of is het de functionaliteit? Geef je mening.

