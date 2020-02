CDA wil corona-advies voor Limburg

Kamerleden Van Helvert, Kuik en Omtzigt vragen onder meer aan Bruins wat voor advies hij geeft aan scholen in het grensgebied waar ook leerlingen op zitten die uit Duitsland komen, of bedrijven met werknemers uit de getroffen plaats. Bij onze oosterburen is inmiddels besloten om scholen en kinderdagverblijven in de regio van de besmetting te sluiten.

Het RIVM maakte dinsdagavond bekend dat een Duitse man die positief testte op het coronavirus eerder nog in Limburg was geweest. Maar dat was meer dan twee weken geleden, toen de man nog niet ziek en besmettelijk was. De GGD gaat daarom geen contactonderzoek doen naar de mensen die in Nederland met hem in contact zijn geweest.

Het is nog niet bekend of het gaat om dezelfde Duitse man bij wie dinsdag corona vast werd gesteld. Hij werd opgenomen met een zware longontsteking in het ziekenhuis van Erkelenz, zo’n 20 kilometer van de Duitse grens met Nederland.

Onvoorspelbaar

Bruins liet dinsdagavond nog weten dat het risico voor Nederland klein is, maar de situatie ook heel onvoorspelbaar is. PVV-fractieleider Wilders riep de VVD-minister op om meer informatie met de bevolking te delen.

