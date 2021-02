Beer bijt vrouw in bil in Alaska

In gesprek met AP zegt Shannon Stevens: „Ik ging naar het toilet en zodra ik zat werd ik in mijn bil gebeten. Ik sprong op en gilde het uit.”

Erik, de broer van Shannon, was zo’n 45 meter verderop bij de yurt en hoorde de kreet. Hij rende naar de vrouw en zag dat ze pijn had. In eerste instantie dachten de twee dat Shannon was gebeten door een eekhoorn, of een ander klein dier. Dat bleek niet het geval.

Met een zaklamp keek Shannons broer in het toilet. Daar, door het gat van de zitting, zag hij de kop van een beer. Het dier was van onderaf een kijkje komen nemen in het buitentoilet: „Ik sloot het toilet zo snel als ik kon. ”

De twee renden ze terug naar hun verblijf. Daar bleken de verwondingen gelukkig mee te vallen: „Het bloedde wel, maar had erger kunnen zijn.” De vrouw is in de yurt behandeld met de aanwezige EHBO-doos. Als de verwondingen toch erger zouden blijken, konden Shannon en Erik naar de stad Haines reizen voor een doktersbehandeling.

Shannon zegt in de toekomst ’beter te gaan kijken waar ze zal gaan zitten’.