Middelburg is klaar met PvdA'er

De Vries zocht vorige week de media op met een pleidooi tegen peperdure winkelprojecten buiten de stad die ten koste gaan van de middenstand in binnensteden. Toen Etienne van der Sloot van de Middelburgse winkeliersvereniging VOM dat hoorde, brak zijn klomp. „De Vries spreekt zichzelf tegen”, stelt hij beduusd vast. „Meneer zit nu op het pluche in Den Haag en is kennelijk vergeten wat hij hier in gang heeft gezet.”

De Vries laat weten dat hij de ophef in de Zeeuwse hoofdstad niet begrijpt en dat hij met die uitspraak doelde op grotere projecten.