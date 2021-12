16.671 nieuwe besmettingen, iets meer coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets toegenomen. In totaal liggen er nu 2762 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

Zaterdag lagen in totaal nog 2743 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2120 patiënten, elf meer dan zaterdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten met acht tot 642.

Het afgelopen etmaal zijn er 251 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Van hen zijn er 33 opgenomen op de ic en 218 op de verpleegafdelingen.

Positieve tests

Met 729 positieve tests werden tussen zaterdag- en zondagochtend in Amsterdam de meeste besmettingen ontdekt. Rotterdam volgt met 647, Den Haag met 526. Utrecht telde 299 nieuwe besmettingen en Nijmegen 247.

Het RIVM kreeg de laatste 24 uur het overlijden van 39 mensen door, waarbij de dood gelinkt wordt aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat hoeft niet te betekenen dat zij ook in die periode zijn overleden, soms wordt dit later doorgegeven. Het aantal sterfgevallen stijgt de afgelopen weken. In totaal stierven er de afgelopen zeven dagen 445 mensen, vier weken geleden kwam het totaal op 234 overlijdens.