Oud-eurocommissaris Dalli niet vervolgd

In oktober noemde de Europese Commissie de positie van Dalli „politiek onhoudbaar”. Ook maandag hield het dagelijks bestuur van de EU vast aan dit standpunt. „Voor ons is er niets veranderd”, aldus een woordvoerster in een reactie.

De zaak draait om aantijgingen dat een Maltese zakenman die banden heeft met Dalli, een flinke som geld eiste van een Zweedse producent van kauwtabak snus. Als tegenprestatie zou de zakenman de commissaris beïnvloeden. Dalli was namelijk bezig met nieuwe regelgeving voor de tabaksindustrie.

Dalli zou hiervan op de hoogte zijn geweest en zou niets hebben ondernomen om dit te stoppen of te voorkomen. Dalli zelf heeft alle beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend. Hij vecht dan ook zijn ontslag aan bij het EU-hof.

Dalli is in de Europese Commissie inmiddels vervangen door Tonio Borg.