Debat VS compleet gepolariseerd Wapencongres op pijnlijke plek na bloedbad basisschool: in Texas

Voorstanders van strengere regels op wapenbezit zien de NRA als hun belangrijkste vijand. Ⓒ Foto AFP

HOUSTON - In Texas is vrijdag het jaarcongres begonnen van wapenlobbyorganisatie de National Rifle Association (NRA). Het congres wordt op een gevoelig moment gehouden én op een gevoelige plek, want Texas rouwt nog om de leerlingen en docenten die zijn doodgeschoten bij een schietpartij op een school in de Lone Star State eerder deze week. Daarnaast is de macht van de NRA tanende, want nog extremere organisaties zagen aan de stoelpoten van de ooit zo machtige lobbyclub.