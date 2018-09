Bijzonder overnachten

1 Privé-eiland

Vlak voor de kust van Weligama Bay in Sri Lanka ligt het piepkleine Taprobane Island, met daarop één luxe villa. Het is mogelijk om er te voet heen te gaan – je hoeft maar een klein stukje door het water te lopen – maar sommige gasten laten zich brengen door een olifant. De villa is zo gebouwd, dat je vanuit bijna elke ruimte uitkijkt over zee. Er zijn vijf slaapkamers, meerdere terrassen en er is een schitterend zwembad. Huur je dit riante optrekje, dan krijg je er personeel bij. Zo wordt het eiland dag en nacht beveiligd en stort een kok zich op heerlijke curry gerechten.

2 Stierenarena

In de Mexicaanse stad Zacatecas is een oude arena waar tot 1975 stierengevechten werden georganiseerd omgetoverd tot een prachtig hotel, genaamd Quinta Real Zacatecas. Bij aankomst worden de gasten getrakteerd op een welkomstdrankje. Alle 49 kamers hebben een adembenemend uitzicht op de ring en ook in restaurant La Plaza is het goed toeven. De oude stallen doen nu dienst als bar, waar in het weekend bandjes optreden en waar wijnen van over de hele wereld worden geserveerd. Maar blijf hier niet de hele dag hangen. De stad Zacatecas staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is dus zeker een bezoekje waard.

3 Glazen bol

Deze glazen bollen in Allauch (Frankrijk) zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Is het vakantieseizoen afgelopen, dan worden ze netjes ‘opgevouwen’, zodat het bos zo min mogelijk schade oploopt. Attrap Reves Allauch verhuurt in totaal zes bollen, elk met een eigen thema. Stap bijvoorbeeld in een sprookjeswereld of boek een bol die in het teken staat van ‘zen’. Hoewel ze doorzichtig zijn, zijn er genoeg plekken waar je je kunt terugtrekken voor wat privacy. Bij een overnachting zijn verschillende extraatjes te boeken, denk aan een gezellig gourmetstel of een telescoop, zodat je ’s avonds eindeloos naar de sterren kunt turen. Of bestel een massage of een lekkere fles champagne.

4 Diep in de zee

Jules’ Undersea Lodge in Key Largo (Florida) ligt ruim zes meter onder water. Gasten met een duikbrevet kunnen zo inchecken, maar beginners moeten eerst een drie uur durende cursus volgen. Er zijn verschillende excursies te boeken, maar ervaren duikers kunnen lekker hun eigen gang gaan. Het hotel biedt ruimte aan zes mensen. Reizigers die dol zijn op luxe, kunnen beter ergens anders gaan slapen, maar het is er best comfortabel. En de vis is er uiteraard verser dan vers!