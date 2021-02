Ziekenhuizen na uitspraak De Jonge over ’onderrapportage’: ’Dat is echt niet waar’

„Het wordt de ziekenhuizen mede in de schoenen geschoven dat er sprake zou zijn van onderrapportage”, legt Mariël Croon van het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) uit. „Maar dit klopt gewoon niet. Het LNAZ heeft sinds 6 januari dagelijks het aantal gezette vaccinaties gemeld. Op de eigen website, maar ook in de media en dus ook bij het ministerie.” Omdat het ziekenhuis ook de huisartsen vaccineert, heet het LNAZ ook die cijfers bijgehouden en gerapporteerd, legt Croon uit. „En ook die getallen zijn telkens gemeld aan het VWS-dashboard.”

De cijfers over het aantal coronavaccinaties komen vanuit drie plekken: de GGD’en, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. Dagelijks komt er vanuit de GGD - waar de komende tijd de meeste Nederlanders een prik zullen gaan halen - actuele cijfers. Maar vanuit de langdurige zorg en vanuit ziekenhuizen zou volgens het ministerie van VWS sprake zijn van ’onderrapportage’. „De vaccinatiecijfers die tot en met 30 januari 2021 op dit dashboard zijn gepubliceerd, bleken in de praktijk vaak niet compleet”, viel plots te lezen op het coronadashboard van Hugo de Jonge. „Ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg meldden het aantal prikken vaak pas later, waardoor er sprake was van onderrapportage. Om toch tot een zo goed mogelijke schatting te komen van het aantal gezette prikken, wordt dit vanaf 31 januari 2021 tijdelijk ondervangen door een rekenkundige aanname.” En plotseling hadden niet slechts 226.298 mensen een vaccinatie gehad, maar 346.790. Een verschil van maar ruim 120.000 mensen.

Argwaan

Ook vanuit de langdurige zorg wordt er met argwaan naar de plotselinge toename van 120.000 vaccinaties gekeken. „Het is wel aan de hoge kant, zelfs als er ergens inderdaad sprake is van onderrapportage”, vertelt een woordvoerder van ouderenzorgorganisatie Actiz. „In de ouderenzorg gaat het om 120.000 bewoners die in een verpleeghuis wonen en ruim 269.000 medewerkers”, legt hij uit. „De medewerkers worden geregistreerd door de GGD’s en de vaccinaties van de bewoners gaat via de specialisten ouderengeneeskunde die dat doorgeven. We hebben het dan over 2350 locaties, dus het kan zijn dat daar enige vertraging in zit. Maar ruim 120.000 is wel heel erg veel.”

Enorme moeite

En die onderrapportage komt niet vanuit de ziekenhuizen, weet Mariël Croon zeker. „We stoppen er enorme moeite in om die cijfers kloppend te krijgen”, legt ze uit. „Dat gaat niet vanzelf, daar zijn mensen voor aan het werk. Maar het is belangrijk om dat goed te doen. Daarom kan het ministerie dit niet zeggen, want het klopt niet.”

Het ministerie van Volksgezondheid beraadt zich nog op een reactie.