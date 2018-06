Waar wonen de meeste miljonairs?

En de herkomst van de mensen met een miljoen of meer in hun achterzak blijkt nogal eentonig. Veruit het grootste deel van de 'high net worth' personen, de groep met een vermogen van $1 miljoen tot $50 miljoen, woont in Noord-Amerika (11,8 miljoen personen, oftewel 42% van het totaal). Europa volgt met 9,2 miljoen miljonairs, bijna een derde van het totaal, en Azië zit daar met 5,7 miljoen rijken achter (20% van het totaal). Hetzelfde patroon is te zien bij de personen met een 'ultra high net worth' van $50 miljoen of meer.

Oude wereld

Wie verwacht dat de meeste nieuwe rijken uit opkomende economieën komen heeft het mis. Maar liefst 962.000 nieuwe miljonairs wonen in de VS en 460.000 Japanners mogen zich sinds voor het eerst rekenen tot de mensen met zes nullen of meer achter hun naam. UIt andere landen kwam in de woorden van Credit Suisse 'geen significante toename'.

Data: Credit Suisse, Beeld: OverGeld