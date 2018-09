Illegaal werk bij bijna 2000 bedrijven

Dat meldt Trouw. De bekeuringen van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vielen meestal extra hoog uit, omdat werkgevers zich vaak niet hielden aan het wettelijk minimumloon voor deze arbeidskrachten. In totaal incasseerde het Rijk in 2012 zo bijna 30 miljoen euro. 17 procent van de werkgevers ging niet voor het eerst de fout in.

De inspectie bezocht 7000 bedrijven, fors minder dan voorheen. De dienst is namelijk 'risicogericht' gaan controleren: dat is arbeidsintensiever, maar verhoogt de pakkans wel. Desondanks lag het aantal boeterapporten een stuk lager dan in 2011 en 2010. Met name in de schoonmaaksector worden veel bekeuringen opgelegd (voor 20 miljoen euro in totaal).