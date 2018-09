Nog geen verbetering gezondheid Mandela

De oud-president was al een paar dagen ziek voordat hij werd opgenomen in een hospitaal in Pretoria. Het is al de derde keer dit jaar dat het voormalig staatshoofd naar het ziekenhuis moet. Op foto's van eerder dit jaar is een fragiele oude man te zien.

In Zuid-Afrika leeft het hele land met Mandela mee. Inwoners hopen dat de ex-apartheidsstrijder opnieuw op krachten komt. Mandela's vriend, aartsbisschop Desmond Tutu, heeft de bevolking opgeroepen voor hem te bidden.

Maar er zijn ook andere geluiden te horen. „Het is tijd om hem te laten gaan”, citeert de Sunday Times zondag Andrew Mlangeni, een vriend en oud-strijdmakker van Mandela.

Mandela was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, in de periode 1994-1997. Daarvoor zat hij 27 jaar in de gevangenis voor zijn strijd tegen de apartheid. Zijn longen zouden beschadigd zijn geraakt door het werk in een kalkgroeve tijdens zijn gevangenschap op Robbeneiland, voor de kust bij Kaapstad.