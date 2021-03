Ghana zet drones in voor vaccintransport

De slechte infrastructuur is een van de grootste struikelblokken bij vaccinatie in Afrika. Vooral de wegen, waarover 80% tot 90% van de goederen wordt getransporteerd, zijn er slecht aan toe. De meeste wegen zijn niet eens verhard.

Ghana gaat dit probleem omzeilen met behulp van twee meter lange minivliegtuigjes met een spanwijdte van 3,4 meter, laadcapaciteit van twee kilo en vliegsnelheid van 160 km per uur. De drones gaan de komende maanden tenminste 2,5 miljoen prikken van de internationale Covax-faciliteit naar verafgelegen gebieden vliegen.

Parachute

Ze landen niet; de drones droppen goed geïsoleerde pakketjes met een parachute. „Door de isolatiewaarde kunnen we zelfs gebieden bereiken die niet over koudeketens beschikken”, zegt Naa Adorkor Yawson, directeur van het bedrijf Zipline in een verklaring.

Het is overigens niet de eerste keer dat Afrika gebruik maakt van drones voor medische doeleinden. In Rwanda worden Zipline-toestellen al meer dan vijf jaar ingezet om bloed, medicijnen, vaccins, medische benodigdheden en sinds kort ook coronatesten te vervoeren.

Malawi

Ook in Malawi wordt er flink aan de weg getimmerd. Unicef zette er samen met de overheid en lokale partners een academie op voor lokale piloten. „We hebben de afgelopen anderhalf jaar 2400 succesvolle vluchten uitgevoerd met vaccins, bloedmonsters en medische middelen”, zegt Lambert Wassink, programma-adviseur van Unicef Nederland.

Vanwege het Malawische succes overweegt de organisatie soortgelijke projecten in landen zoals Sierra Leone. „Wereldwijd hebben miljoenen kinderen geen toegang tot primaire gezondheidszorg en levensreddende vaccinaties, vooral in onbereikbare Last Mile-gebieden”, zegt Wassink, verwijzend naar woestijnachtige regio’s, oerwouden of bergachtige gebieden die vaak ver verwijderd zijn van klinieken. „Medisch personeel maakt vaak loodzware, dagenlange reizen om deze plekken te bereiken. Wanneer ze eindelijk op hun bestemming zijn aangekomen, zijn medicijnen en vaccinaties vaak onbruikbaar. Met drones kunnen we deze plekken sneller bereiken, ook nu, om ervoor te zorgen dat de allerarmste, meest kwetsbare mensen kunnen rekenen op een Covid-inenting.”