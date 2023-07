Hamas prijst ’heroïsche’ aanslag op voetgangers Tel Aviv: zwangere vrouw en acht anderen gewond

De auto reed volgens de Israëlische krant Haaretz over een trottoir op Pinchas Rosen in het noordelijke gedeelte van de kuststad willekeurig op meerdere mensen in. De bestuurder zou daarna ook zijn uitgestapt om in te steken op mensen. Daarbij zou hij nog iemand in de nek hebben geraakt. Een burger met wapen schoot de verdachte neer op straat.

Zeker vier slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke conditie. Het kind in de buik van de zwangere vrouw heeft de klap volgens Hebreeuwstalige media niet overleefd.

Ⓒ ANP / EPA

De Palestijnse Hamas-beweging noemt het optreden van de automobilist „heroïsch”, melden Israëlische media. Het gaat volgens een woordvoerder van de terreurgroep in Gaza om een „eerste reactie op de Israëlische misdaden tegen ons volk in het vluchtelingenkamp Jenin” op de Westbank. Israël voert daar al enkele weken een grote militaire operatie uit, volgens Jeruzalem in de jacht op terreurkopstukken.

Bekijk ook: Israëlische aanvallen in verzetshaard Jenin dreigen uit te lopen op een bloedbad

Bekijk ook: Israëlische regering neemt Westelijke Jordaanoever weer in het vizier

De vermeende dader is volgens de politie een jonge Palestijn die in de omgeving woonde van Hebron, bericht The Jerusalem Post. De twintiger zou toestemming hebben gekregen om naar Israël te gaan voor een medische behandeling in het ziekenhuis. De politie zegt dat de man alleen lijkt te hebben gehandeld.

Het was niet het enige geweld dat dinsdag voor onrust zorgde in Israël. Een 14-jarige Palestijn uit Jenin stak in op een man in de overwegend orthodox-joodse stad Bnei Barak. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar, aldus de politie. De jonge dader is gearresteerd en zou bij zijn aanhouding hebben gezegd dat het om een wraakactie vanwege ’Jenin’ ging.