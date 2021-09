Goud blinkt bij Nederlandse Paralympiërs: ’De druk was zó hoog’

Voetbal

Oranje na rust op stoom en wint ruim van Montenegro

Na de stroeve aftrap in Oslo van de derde periode van Louis van Gaal bij Oranje, heeft het Nederlands elftal zich tegen Montenegro beduidend beter gepresenteerd. Het werd in Eindhoven 4-0 en het goede nieuws voor Van Gaal was, dat Memphis Depay-Georginio Wijnaldum weer terug was als beslissende tand...