OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 410 van de invasie LIVE | Macron: Europa moet geen volgeling Amerika of China zijn

Kopieer naar clipboard

De Chinese president Xi Jinping en zijn ambtsgenoot Emmanuel Macron hadden het tijdens lange ontmoetingen deze week onder meer over Rusland en de oorlog in Oekraïne. Ⓒ ANP / EPA

De oorlog in Oekraïne lijkt een nieuwe fase in te gaan. Volgens experts is het voorjaarsoffensief van de Russen mislukt. Ondertussen wordt druk gespeculeerd over een mogelijk tegenoffensief van Oekraïne. Volg hier de laatste ontwikkelingen.