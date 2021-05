Politiebonden overwegen staking rond wedstrijd Feyenoord-Ajax

De bonden ACP, ANPV en NPB hebben bij hun leden geopperd van 13.00 tot 15.00 hun werk neer te leggen. De klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur. Het is maar de vraag of die zonder politieaanwezigheid kan doorgaan. „Dat is aan de gemeente”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Veel agenten „zijn het zat”, vat Van de Kamp de stemming samen. Hij verwijst naar het geweld tegen politiemensen in Barneveld en Rotterdam van zaterdag. In Barneveld draaide een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid uit op gewelddadigheden. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Hetzelfde gebeurde eerder op de dag bij het trainingscomplex van Feyenoord, waar een groep supporters zich tegen de politie keerde.

Agenten ervaren veel onvrede, omdat zij „in de frontlinie” staan en zich onvoldoende gewaardeerd voelen. De politiebonden liggen met de overheid in de clinch over een nieuwe cao voor de politie. Ook het feit dat de meeste politiemensen nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, draagt bij aan de frustratie.

„Met woorden komen we er niet meer”, zegt Van de Kamp. Zijn ACP en de andere bonden vinden dat hun „harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt.”