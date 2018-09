Rover: het gaat eindelijk de goede kant op

„Het gaat eindelijk de goede kant op. De Benelux-trein was erg populair, dus het is goed dat er meer treinen tussen Den Haag en Brussel gaan rijden. En het is cruciaal dat die naar Amsterdam doorrijden”, aldus Kruyt. „De Eurostar naar Londen wordt een commercieel succes, ik ben heel blij dat het gaat gebeuren. In het begin zijn het er twee, maar ik ben ervan overtuigd dat dat er veel meer worden.”

Verder is hij blij dat er uiteindelijk elk kwartier een trein gaat rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. „De reiziger is gebaat bij een hoge frequentie op die korte afstand. De snelle treinen bedienen een ander marktsegment en ook dat gaat iets vooruit, doordat de Thalys wat meer gaat rijden.”

De Maatschappij Voor Beter OV is echter kritisch. „De komende jaren zal de treinverbinding tussen Nederland en België in de verste verte niet lijken op hetgeen in de concessie was afgesproken. Het aantal hogesnelheidstreinen blijft ver achter bij wat was afgesproken.” Het opnieuw van stal halen van de Benelux-lijn noemt de organisatie „armoedig en opportunistisch”.

FNV Spoor noemt het voorstel van de NS „de best haalbare oplossing voor Nederland en de reizigers”. De vakbond „roept alle verantwoordelijke partijen op aan dit alternatieve aanbod mee te werken. Dat is in het belang van de reizigers én van het personeel, dat niets liever wil dan zijn werk blijven doen.”