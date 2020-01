Ook Japan begint ’Space Force’

Premier Shinzo Abe kondigde de Japanse Space Force maandag aan. Vooralsnog zal die bestaan uit een kantoortje met twintig mensen op een vliegbasis even buiten Tokio, dat onder auspiciën van de luchtmacht zal vallen. Vanaf 2022 moet het krijgsmachtonderdeel op eigen benen staan.

Zoals gezegd zal de ruimtemacht beginnen als een soort facilitaire dienst die de Japanse landmacht, luchtmacht en marine zal ondersteunen op het gebied van communicatie en navigatie met behulp van satellieten. Japan zal daarbij gaan samenwerken met zijn eigen ruimteagentschap en met de Amerikaanse ruimtemacht die vorig jaar door president Trump is opgetuigd.

Pacifistisch

Op termijn zal de Japanse Space Force ook offensieve taken krijgen. Premier Abe verwees daarbij naar Russische en Chinese plannen voor de bestrijding van vijandelijke satellieten. Japan moet zich daartegen kunnen verdedigen, zo zei de minister-president: „We zullen onze capaciteiten en systemen drastisch versterken om superioriteit te bewerkstelligen.” Abes kabinet stelde vorige maand al 600 miljoen euro beschikbaar voor ruimteprojecten van de krijgsmacht.

Al sinds premier Abe aan de macht is, probeert hij de Japanse krijgsmacht meer offensieve taken te geven. Zijn land werd de facto pacifistisch na de Tweede Wereldoorlog: in de grondwet is geregeld dat het Japanse leger zich exclusief op zelfverdediging richt. Abe wil constitutionele wijzigingen doorvoeren zodat Japan internationale conflicten ook met geweld mag oplossen. Daar is echter weinig draagvlak voor onder de Japanse bevolking.